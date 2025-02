Arrestato a Roccella Ionica un 36enne tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

“Il punteggio dei livelli essenziali di assistenza dal 2022 al 2023 in Calabria è cresciuto, e noi ci aspettiamo che cresca ancora nel 2024.Il nuovo sistema di garanzia, come mostrato oggi dal report del Ministero della Salute, attualmente supera la sufficienza nell’area ospedaliera, ma non ancora in quelle della prevenzione e della distrettuale.È peró indispensabile […]