Arrestato 42enne per ricettazione. Sequestrati quasi 2.000 pacchetti di sigarette provento di furto dal valore di 30mila euro

Nella mattinata di martedì 24 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne del posto, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sigarette di illecita provenienza. La refurtiva è stata rinvenuta occultata in un deposito di sua proprietà.

I Carabinieri di Catanzaro, in sinergia con i colleghi della Stazione di Palizzi Marina (RC), erano sulle tracce dell’uomo a seguito di un furto avvenuto nella notte del 23 febbraio all’interno di un bar di Palizzi, da cui erano state sottratte numerose stecche di sigarette. Le immediate indagini avviate dai Carabinieri hanno messo gli investigatori sulle tracce del 42enne i cui movimenti sospetti nelle ultime 24 ore hanno portato i militari ad eseguire una perquisizione domiciliare, estesa ad un magazzino. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto la grande quantità di stecche di sigarette, delle quali l’indagato non è riuscito a spiegare la provenienza. Gli accertamenti di dettaglio immediatamente compiuti hanno riscontrato la corrispondenza del lotto rinvenuto con quello asportato a Palizzi. La refurtiva, quasi 2.000 pacchetti di sigarette, ha un valore commerciale di circa trentamila euro.

All’indagato, a cui è stato contestato il reato di ricettazione, all’esito del giudizio di convalida, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Catanzaro.

Tutto il materiale recuperato è stato invece sottoposto a sequestro.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.