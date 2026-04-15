Arrestati i presunti killer di Filippo Ceravolo. Il papà Martino, “Finalmente ho nomi e cognomi”. VIDEO

Nell’operazione di stamani della Dda di Catanzaro con i carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia tra i 15 arrestati ci sarebbero i presunti killer dell’omicidio di Filippo Ceravolo il 19enne ucciso il 25 ottobre nel 2012 a Vazzano, località a pochi chilometri da Soriano Calabro. Si fa luce sul terribile omicidio di un innocente dopo quasi 14 anni che ha ancora lasciato una profonda ferita a Soriano Calabro. Filippo non era il bersaglio. Il vero obiettivo dei killer, secondo la ricostruzione investigativa, era Domenico Tassone, arrestato proprio nei giorni scorsi nell’operazione condotta dalla Polizia di Stato sempre sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia.

Il padre Martino Ceravolo in un video su Facebook afferma che “Finalmente ho i nomi e i cognomi. Non riesco neanche a camminare per l’emozione”. Alle 10.30 nella conferenza stampa si dovrebbero sapere tutti i particolari.