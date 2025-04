Arrestate tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in Calabria

Negli scorsi giorni, la Squadra Volante della Questura di Catanzaro ha tratto in arresto, in due distinti procedimenti, tre persone ed ha sequestrato due partite di sostanze stupefacenti di varia tipologia nel quartiere popolare di viale Isonzo.

Ieri, ha effettuato l’arresto di un giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, trovato in possesso di 49,2 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione, utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il soggetto è stato arrestato e tradotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.

Sabato scorso, ha tratto in arresto due persone, entrambe con precedenti penali, in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di vendita.

Più in particolare all’esito della perquisizione domiciliare, che ha interessato uno dei due soggetti, sono stati rinvenuti 64 grammi di hashish, 54 grammi di cocaina, 10 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio degli stupefacenti, nr 3 bilancini di precisione e nr 2 taglierini, intrisi di sostanza stupefacente. I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.

Entrambi i procedimenti penali pendono attualmente nella fase delle indagini preliminari.