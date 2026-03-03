Arrestata una coppia del posto per furto di energia elettrica. Avevano realizzato un allaccio diretto alla rete pubblica con il loro appartamento

Nella mattinata di lunedì 23 febbraio 2026 i Carabinieri della stazione di Girifalco, durante un servizio appositamente predisposto con personale dell’Enel, hanno arrestato in flagranza di reato di furto aggravato di energia elettrica una coppia del luogo già nota alle forze dell’ordine.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo 51enne e la donna 44enne, conviventi all’interno della stessa abitazione, avevano effettuato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica per alimentare di energia elettrica, in maniera fraudolenta, il proprio appartamento. Il danno economico derivante dal furto è in fase di quantificazione e per i due sono stati applicati gli arresti domiciliari.

All’esito del giudizio direttissimo, celebrato il 25 febbraio, il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto senza l’applicazione di altre misure.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige il principio di non colpevolezza.