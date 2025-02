Arrestata donna ricercata per furti, stupefacenti, ricettazione ed evasione mentre si trovava in un supermercato di Reggio Calabria 

In primo piano

Lettera aperta al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale Egregi, sindaco, consiglieri, assessori e dirigenti del settore riscossione, in questo ultimo periodo, credo nell’ordine di circa tremila provvedimenti, uno più uno meno, e poi diremo il perché, stanno vedendosi recapitare l’ennesima raccomandata di sollecito per il pagamento del ruolo acqua potabile (?) In particolare, viene […]