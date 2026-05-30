Aree protette, Montuoro: “Nuove iniziative strategiche con parchi e riserve”

“Tutela, valorizzazione, conoscenza scientifica, vigilanza ambientale e fruizione sostenibile delle aree protette entrano in una nuova fase di programmazione regionale. Dalla protezione degli habitat alla sistematizzazione dei dati scientifici, dal rafforzamento delle Guardie ecologiche volontarie alla sentieristica nelle riserve di recente istituzione: la Calabria punta a costruire strumenti operativi più efficaci per salvaguardare ecosistemi, biodiversità e patrimonio ambientale”.

È quanto fa sapere l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, a margine dell’incontro promosso con i rappresentanti dei Parchi nazionali e regionali e delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e Foce del Crati, Mesima, Trinchise, Vitravo e Dune di Giovino, finalizzato alla concertazione di nuove e strategiche iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale regionale.

Nel corso della riunione sono stati illustrati i dieci progetti ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nell’ambito del Piano nazionale di ripristino della natura, previsto dal regolamento Ue 2024/1991. Un risultato di grande rilievo, che conferma la capacità della Regione di programmare interventi concreti e innovativi, per la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità.

L’incontro ha consentito di definire la fase conclusiva della concertazione, relativa ai progetti di inventario e censimento di habitat e specie e di Protezione di habitat e specie – vigilanza e informazione, finanziati nell’ambito dell’Azione 2.7.1 Azioni di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi, per un importo complessivo di circa tre milioni di euro.

I progetti di inventario e censimento rappresentano un passaggio fondamentale per raccogliere, aggiornare e sistematizzare i dati scientifici sul patrimonio naturale regionale, con particolare attenzione agli habitat naturali e alle specie animali e vegetali di interesse comunitario e conservazionistico. Attività indispensabili per pianificare interventi efficaci di tutela e gestione sostenibile del territorio.

Massima attenzione anche ai progetti di protezione degli habitat e delle specie, che prevedono azioni mirate al rafforzamento del sistema di vigilanza ambientale e della partecipazione civica, attraverso la formazione e il potenziamento del servizio delle Guardie ecologiche volontarie (Gev), presidio fondamentale per la difesa e il monitoraggio del territorio.

Nella parte conclusiva della riunione, c’è stata la definizione condivisa dei progetti di sentieristica, riguardanti le riserve regionali di recente istituzione, con particolare riferimento alle riserve di Trinchise, Vitravo e Dune di Giovino, con interventi che puntano a promuovere una fruizione sostenibile delle aree protette, migliorando accessibilità, sicurezza e valorizzazione naturalistica dei territori.

Infine, la concertazione, tra tutti gli attori del sistema regionale delle aree protette, ha riguardato un intervento strategico, di collegamento ciclo-pedonale, tra il parco marino “Costa degli Dei”, sul Mar Tirreno e il parco marino “Baia di Soverato”, sul Mar Ionio, attraverso l’istmo di Marcellinara.