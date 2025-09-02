Aree interne, il Pd accusa Occhiuto di averle “abbandonate soprattutto per la sanità”

“Da commissario alla Sanità, Roberto Occhiuto ha il torto imperdonabile d’aver ignorato le aree interne, in particolare di essere stato indifferente al grido d’allarme di associazioni e comitati locali che chiedevano risposte, fatti concreti e tutti i servizi necessari». Con queste parole, il Pd Calabria ritorna sul Servizio sanitario regionale e contesta “l’immobilismo del commissario uscente, l’unico, insieme a Giuseppe Scopelliti, ad aver ricoperto anche la carica di presidente della Regione”. “Nonostante tutto il suo potere in materia di sanità, il commissario uscente – spiegano i dem calabresi – ha chiuso la porta ai residenti nelle zone interne e disagiate della Calabria, mantenendo in piedi la stessa rete degli ospedali imposta da Scopelliti, che cancellò reparti, diritti e speranze in questi territori. Occhiuto è stato un fulmine nell’istituzione forzata di Azienda Zero, rivelatasi un vero fallimento, e si è reso sordo come una campana davanti ai bisogni delle popolazioni dei Comuni più piccoli, delle quali cerca il voto come se non le avesse mai abbandonate”. “Il commissario governativo uscente non ha giustificazioni: ha avuto tutto il tempo di recepire le urgenze e le ragioni delle aree interne, alle quali ha dato solo briciole. Occhiuto – avverte il Pd Calabria – perderà le elezioni, perché i cittadini non dimenticano. Il centrosinistra mette le aree interne al centro del proprio progetto politico e, una volta al governo regionale, saprà garantire – concludono i dem calabresi – i diritti insopprimibili delle singole comunità locali”.