Area PIP Polistena: proficuo confronto con imprenditori e titolari di attività produttive

Si è svolta ieri sera, presso la zona industriale di Polistena, un’importante riunione promossa dall’Amministrazione Comunale insieme al Consorzio degli imprenditori polistenesi operanti nell’area PIP.

All’incontro, fortemente voluto dal Sindaco dott. Michele Tripodi, hanno partecipato il presidente del Consorzio dott. Tommaso Aquino e il tecnico comunale ing. Sandro Guerrisi.

L’Amministrazione Comunale ha avviato un primo momento di ascolto e confronto con gli imprenditori, finalizzato alla raccolta di esigenze e proposte in vista della definizione di un progetto di potenziamento delle infrastrutture al servizio delle attività produttive già presenti nell’area.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di preparazione alla partecipazione, entro il prossimo 15 maggio, al bando europeo che prevede lo stanziamento di risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), destinate al rafforzamento delle aree PIP ricadenti in ambito ZES.

Nel corso della riunione si è sviluppato un confronto costruttivo, al quale gli imprenditori hanno contribuito attivamente, evidenziando criticità e avanzando proposte operative.

L’Amministrazione Comunale si è fatta interprete delle istanze emerse, assumendo l’impegno di recepirle, in parte, nel progetto in fase di elaborazione, con l’obiettivo di ottenere un adeguato finanziamento per la modernizzazione dell’area PIP, anche sotto il profilo tecnologico.

L’incontro rappresenta un primo passo concreto verso una strategia condivisa di sviluppo e rilancio dell’area produttiva, da tempo avviata dall’Amministrazione Comunale e basata sul dialogo e sulla collaborazione tra istituzioni e tessuto imprenditoriale locale.