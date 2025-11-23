Archiviazione del Procedimento Disciplinare Contro la Docente dell’Istituto “Don F. Mottola” di Tropea

La UIL Scuola di Vibo Valentia comunica con soddisfazione l’archiviazione del procedimento disciplinare avviato dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don F. Mottola” di Tropea nei confronti di una docente. La procedura disciplinare contestava alla docente presunti atteggiamenti offensivi e minacciosi verso il personale scolastico, nonché condotte discutibili nei confronti di alunni, genitori e nella gestione del registro elettronico, ritenuta non conforme alla normativa scolastica e contrattuale.

La Federazione UIL Scuola RUA di Vibo Valentia, attraverso l’azione del Segretario territoriale Giuseppe Carlino e con il supporto legale dell’Avvocato Annamena Rubino, ha dimostrato con evidenza il corretto rispetto da parte della docente delle norme contrattuali e legislative, ottenendo così il ristabilimento dei diritti e l’archiviazione del procedimento.

Questo risultato rappresenta una significativa vittoria per i diritti del personale scolastico e segna la fine di una vicenda che aveva assunto contorni particolarmente controversi.

Nella provincia di Vibo Valentia, come in molte altre realtà, si assiste talvolta all’utilizzo improprio degli strumenti disciplinari da parte di qualche Dirigente scolastico, strumento utilizzato più come punizione per dissenso piuttosto che come legittima azione amministrativa.

Il Segretario Carlino esprime piena soddisfazione per questo importante traguardo e rinnova l’impegno della UIL Scuola nel difendere con fermezza i diritti dei lavoratori del settore, confermando che non esiterà a intervenire con vigore ogni volta che sarà necessario, a tutela della legalità contrattuale e della comunità educante, come è avvenuto in più occasioni anche presso l’Istituto “Don F. Mottola” di Tropea.

La UIL Scuola di Vibo Valentia resta al fianco dei lavoratori per garantire rispetto, equità e giustizia nei luoghi di lavoro.