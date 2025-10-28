Approdo Calabria e la Graziano Tomarchio Management promuovono le aziende e gli eventi in Calabria

Da oggi nasce una nuova collaborazione di Approdo Calabria con la Graziano Tomarchio Management che ha la finalità di promuovere le aziende e gli eventi in Calabria. La nostra piattaforma registra una media mensile di quasi sei milioni di visualizzazioni ed è per questo che abbiamo deciso di iniziare questa collaborazione per dare una visibilità più ampia agli eventi nonché alle aziende che desiderano servirsi della nostra collaborazione.

Da questo momento chi desidera pubblicare e/o pubblicizzare eventi anche in note stampa dovrà per ragioni concordate con la nostra concessionaria di pubblicità di Milano, avranno un costo economico. Si precisa che tali costi riguardano non solo le aziende, ma anche l’invio di articoli che segnalano fiere, sagre ed altri eventi che hanno lo scopo pubblicitario.

Rimangono esclusi da tali condizioni economiche le aziende che già collaborano come sponsor con la nostra testata giornalistica.

Per qualsiasi informazione sui costi scrivere all’indirizzo mail della Redazione: redazione@approdocalabria.it

E al seguenti numeri di telefono: 3403827450