Apor Gioia Tauro, Convocazione Assemblea Ordinaria

Cari Amici,

il Consiglio di Amministrazione dell’Apor Soc. Coop. nella seduta del 10 Giugno 2025 ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, presso la sede legale dell’Apor Soc. Coop. arl sita in via Pio XII n° 9,Gioia Tauro, per il giorno 26 Giugno 2025 alle ore 07:00 in prima convocazione, ed all’occorrenza in seconda convocazione per il giorno Giovedì 27 Giugno 2025 alle ore 10:30 per discutere e deliberare sul seguente: odg: Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione; Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2024 e dei componenti di accompagnamento al bilancio; determinazione quote associative e contributo per il raggiungimento degli scopi sociali per l’ anno 2025; Vari ed eventuali;

Cordiali saluti.

Il Presidente Rocco Rotolo