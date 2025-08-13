Antico, “Il successo ottenuto dalla Festa Nazionale dello Stocco è motivo di vanto per l’intera comunità di Cittanova”

«Il successo ottenuto dalla Festa Nazionale dello Stocco è motivo di vanto per l’intera comunità di Cittanova. L’ennesima prova di come il rilancio del paese debba passare dalla promozione delle sue eccellenze, delle sue bellezze e delle sue energie migliori». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico a margine della serata conclusiva della XXIV Festa Nazionale dello Stocco, che ha visto protagonisti la celebre sagra e il concerto di Fedez.

«Il plauso va all’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova guidata dal Presidente Giuseppe Gentile e allo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino che ancora una volta hanno realizzato un evento unico in Calabria – ha proseguito il Primo Cittadino –. Una cartolina magnifica che mostra Cittanova nella sua bellezza più autentica. Anche quest’anno decine di migliaia di persone hanno vissuto un’esperienza unica e coinvolgente, apprezzando a pieno le peculiarità del nostro paese. L’organizzazione complessiva, inoltre, ha restituito un servizio straordinario e puntuale. Ogni dettaglio è stato curato nell’ottica della migliore fruizione dell’evento e della sicurezza. Un plauso e un ringraziamento, in questo senso, va alle Forze dell’Ordine che hanno operato per la riuscita della Festa, mettendo in campo un servizio efficace e di grande qualità sotto il coordinamento prezioso della Prefettura di Reggio Calabria. Un grazie alle Associazioni (ProCiv, Associazione Nazionale Carabinieri, Croce Rossa, Anpanagepa) che hanno collaborato con volontari e personale per il supporto logistico e per l’applicazione del piano di sicurezza. Un grazie ai Dipendenti del Comune di Cittanova per il lavoro svolto, in particolare il personale del Comando di Polizia Municipale e del Settore Ambiente».

Il Sindaco avv. Domenico Antico ha poi concluso: «salutiamo questa edizione della Festa Nazionale dello Stocco consapevoli del valore sociale, culturale e promozionale di un evento celebre ben oltre i confini regionali. L’Amministrazione comunale sarà sempre a sostegno di quanti operano per la crescita di Cittanova con idee e progetti virtuosi che guardano al futuro del paese e del suo territorio».