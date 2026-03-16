Anoia, realizzazione della caserma dei Carabinieri

Nella riunione del Consiglio Comunale dell’11 marzo u.s. il Sindaco Alessandro Demarzo e i

Consiglieri di maggioranza hanno votato a favore della proposta di realizzazione di una nuova

sede della Stazione dei Carabinieri; mentre hanno votato contro i Consiglieri di minoranza

presenti.

Coesa e decisa, la maggioranza ha espresso la ferma volontà di compiere il primo passo di un

lungo iter procedurale che si spera possa concludersi con successo in quanto la presenza stabile

dei Carabinieri rafforzerebbe il senso di fiducia nelle Istituzioni e favorirebbe il mantenimento di

un clima di maggiore tranquillità nella vita quotidiana dei Cittadini.

Inoltre i Carabinieri, da sempre, costituiscono un presidio costante di sicurezza, prevenzione e

controllo del territorio, assicurando interventi tempestivi in caso di emergenza e rasserenando

chiunque si affidi a Loro nel momento del bisogno.

Infine, è indubbio che l’esistenza di una Stazione dei Carabinieri conferisca prestigio al territorio

e testimoni l’attenzione dello Stato nei confronti della comunità locale, riconoscendone

l’importanza all’interno della rete istituzionale nazionale.

Poiché non tutti i piccoli centri possono vantare una struttura permanente delle Forze dell’Ordine

al loro interno, dovrebbe risultare chiaro a tutti che la presenza di una caserma dei Carabinieri ad

Anoia non sarebbe solo un servizio, ma un vero e proprio valore aggiunto.

Per la costruzione della caserma il comune mette a disposizione l’immobile dell’ex guardia medica

sito sulla via Roma, che sarà totalmente demolito per permetterne la costruzione di uno nuovo,

sicuro e moderno, prevedendo tutti i servizi necessari al fabbisogno dei militari.