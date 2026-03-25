Annunziata di Cosenza, apre il nuovo reparto di Nefrologia

La UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, diretta dal prof Michele Provenzano, si trasferisce nel nuovo reparto.

Un altro importante tassello va ad implementare la geografia dell’ospedale Annunziata. quattordici posti letto in spazi completamente rinnovati, tecnologie all’avanguardia e soluzioni progettate per garantire il massimo livello di comfort ai pazienti e agli operatori sanitari.

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità dell’esperienza di cura: ambienti accoglienti, percorsi ottimizzati e dotazioni moderne contribuiscono a creare un contesto sicuro, efficiente e orientato al benessere della persona.