Annullato il concerto di Gergiev a Caserta

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tropea per contrastare la guida in stato di ebbrezza, tra le principali cause di incidenti stradali. Nel corso della notte, nel cuore della “Perla del Tirreno”, i militari dell’Aliquota Radiomobile, nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio, hanno controllato e denunciato due […]