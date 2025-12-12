Anniversario Italo Falcomatà, il Pd metropolitano ricorda il sindaco che ha cambiato la storia di Reggio Calabria 

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Italo Falcomatà, la Federazione Metropolitana del Pd ne ricorda la figura e il ruolo decisivo svolto nella storia civile, politica e amministrativa della città. Un sindaco che ha profondamente cambiato il volto di Reggio Calabria, restituendo credibilità alle istituzioni e ricostruendo un rapporto di fiducia tra la comunità e la politica.

Italo Falcomatà ha rappresentato una stagione nuova per la città, fondata sui valori della legalità, della partecipazione e dell’ascolto. Un modello di governo che ha segnato una svolta culturale prima ancora che amministrativa, lasciando un’eredità che continua a orientare l’impegno democratico e riformista sul territorio. La sua azione ha dimostrato come la politica possa essere esercizio quotidiano di responsabilità e servizio, capace di tenere insieme rigore istituzionale e attenzione ai bisogni reali delle persone.

«Il mio rapporto con Italo Falcomatà – dichiara il segretario metropolitano del Pd, Giuseppe Panetta – nasce quando ero studente a Locri e lui impegnato nel sindacato della scuola. Da lì è iniziato un percorso di confronto e di crescita politica che si è consolidato nel partito e si è poi intrecciato anche nell’esperienza amministrativa, da sindaci di due città diverse ma unite dalla stessa idea di servizio pubblico, Italo a Reggio Calabria, io a Cardeto».

La Federazione Metropolitana del Pd rinnova, in questa ricorrenza, il proprio sentimento di riconoscenza e di memoria verso una figura che resta parte integrante dell’identità democratica di Reggio Calabria.