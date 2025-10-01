Anniversario della morte del Maresciallo del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Foti Filippo, che sventò un attentato terroristico nel 1967
Ott 01, 2025 - redazione
Ieri, presso il Cimitero San Giovanni di Pellaro, il Cappellano della Polizia di Stato Don Giovanni Giordano ha officiato una breve cerimonia per la commemorazione Filippo Foti, Maresciallo di 3^ classe dell’ormai disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria.
Nato negli Stati Uniti da famiglia originaria di Reggio Calabria, nel settembre del 1967 Filippo Foti, allora in servizio alla Polizia Ferroviaria di Trento, sventò un attentato terroristico portando via da un treno affollato una valigia contenente un ordigno, che esplose una volta lontano dal convoglio uccidendo il poliziotto.
Alla cerimonia erano presenti i familiari del Maresciallo Foti, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Cono Incognito, Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, nonché una rappresentanza dell’A.N.P.S. di Reggio Calabria.