Andrea Fuda eletto presidente degli studenti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Il Consiglio degli Studenti è l’organo autonomo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli

studenti all’interno dell’Università. Il suo ruolo è centrale, promuove la partecipazione studentesca alla vita

accademica e coordina l’attività delle rappresentanze negli altri organi centrali di governo e nelle strutture

dell’Ateneo, fungendo da vero e proprio ponte tra studenti e istituzioni universitarie.

Il Consiglio degli Studenti è uno strumento fondamentale per gli studenti perché consente di dare voce alle

esigenze della comunità studentesca, avanzare proposte concrete, migliorare la qualità dei servizi universitari

e incidere sui processi decisionali che riguardano didattica, diritto allo studio e vita universitaria, coordinando

le attività di tutti i rappresentanti.

Questa mattina si è tenuta la prima adunanza del nuovo Consiglio degli Studenti che, all’unanimità, ha eletto

il proprio Presidente. A guidare per il prossimo biennio la massima assise studentesca dell’Università degli

Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria sarà il dott. Andrea Fuda. Il neo eletto rappresenta una figura di

solido spessore e continuità istituzionale, avendo intrapreso sin dai primi anni del percorso universitario un

cammino coerente e costante all’interno della rappresentanza studentesca. Dal 25 aprile 2024 è alla guida

dell’Associazione Themis e, in occasione delle ultime elezioni universitarie, è stato eletto al Nucleo di

Valutazione con 2.134 voti, conseguendo un risultato di straordinaria rilevanza storica, che testimonia un

ampio e trasversale consenso da parte della comunità studentesca.

Queste le prime parole del neo presidente Andrea Fuda: «Il Consiglio degli Studenti è una casa aperta a tutti,

un luogo di ascolto, di proposta e di responsabilità. Lavoreremo come abbiamo sempre fatto, con spirito di

servizio, dialogo e concretezza, per rappresentare al meglio ogni studentessa e ogni studente, mettendo al

centro partecipazione, diritti e futuro. Il Consiglio degli Studenti sarà ancora più aperto di quanto già lo sia

stato, una vera casa comune per tutte e tutti. Ad affiancarmi in questo percorso sarà il Vicepresidente

Gianluca Mazzitelli : lavoreremo insieme, in piena sinergia, per il bene dell’intera comunità studentesca.

Sono pronto a

guidare il Consiglio degli Studenti e l’esperienza maturata in questi anni mi consente di affrontare con

consapevolezza e determinazione le sfide che ci attendono. Questo risultato è anche frutto di un lavoro

collettivo e sento il dovere di ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel

percorso che ha condotto al raggiungimento di questo traguardo.

Le parole della presidente uscente Isabella Scardino:

“Il Consiglio degli Studenti mi ha offerto l’opportunità di crescere non soltanto sotto il profilo

rappresentativo, ma anche sul piano personale. Desidero pertanto esprimere il mio sincero ringraziamento

a tutti i consiglieri del precedente mandato e, in particolare, alla Vicepresidente Jordana Avati e al Segretario

Cristian Longo, per la collaborazione e la disponibilità. Rivolgo infine i miei più sentiti auguri di buon lavoro

al nuovo Presidente, al Vicepresidente e a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti, con l’auspicio che

operino con impegno e senso di responsabilità nell’interesse della comunità studentesca.”