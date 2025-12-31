Ancora una giovane vita spezzata sulle strade in Calabria. Perde il controllo dell’auto mentre stava rientrando dal lavoro, muore un 35enne

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi nel territorio comunale di Luzzi, lungo la strada che collega le contrade Petrine e Lupinello. La vittima è Pietro Paolo D’Ambrosio, 35 anni, che viaggiava da solo a bordo della propria autovettura. Negli ultimi giorni si sono registrati episodi simili a Platania, in provincia di Catanzaro, e a Belcastro lungo la statale 106, per ultimo il povero Pietro Fontana che stava trascorrendo le vacanze in Calabria a 33 anni, lavorava nel Varesotto.

Secondo le prime ricostruzioni Pietro Paolo D’Ambrosio stava facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro in un’azienda di Mongrassano. Al momento dell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi, lo schianto mortale ha interessato esclusivamente l’auto condotta dalla vittima.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per determinare la dinamica e le cause della perdita di controllo del veicolo.