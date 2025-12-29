Ancora un altro furto ai bancomat, a Laino Borgo è il terzo colpo nel Cosentino

Un nuovo colpo nella notte riaccende l’allarme sicurezza nel Cosentino. Un bancomat è stato fatto saltare all’interno dell’ufficio postale di Laino Borgo, l’ennesimo episodio di una sequenza che, nel giro di pochi giorni, ha già colpito Cassano e Santa Maria del Cedro.

Due esplosioni ravvicinate, avvertite distintamente anche nelle zone più alte del centro abitato, hanno messo in allarme i residenti, accorsi alle finestre senza riuscire inizialmente a capire cosa stesse accadendo.

Solo con le prime luci del giorno è stato possibile ricostruire l’episodio. I malviventi hanno colpito il Postamat utilizzando cariche esplosive, provocando ingenti danni alla struttura. Il colpo si inserisce in una sequenza che sta destando crescente preoccupazione: pochi giorni prima di Natale un assalto analogo era stato registrato a Lauropoli, e quello di Laino Borgo rappresenta il secondo episodio con modalità simili tra l’area del Pollino e la Sibaritide. Secondo una prima valutazione, il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro.

Oltre al danno economico, l’episodio rischia di avere ripercussioni pesanti sulla vita quotidiana della comunità della Valle del Mercure, privata di un servizio essenziale, soprattutto per anziani e cittadini che fanno affidamento sull’ufficio postale per operazioni di base.

Dalle prime ore del mattino sono scattati i controlli delle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Laino Borgo, insieme al nucleo artificieri del comando provinciale di Cosenza, hanno effettuato un accurato sopralluogo per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’assalto. Contestualmente sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ritenute decisive per individuare i responsabili.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Laino Borgo, Russo, che ha espresso una ferma condanna per quanto avvenuto. Il primo cittadino ha sottolineato come l’assalto non rappresenti soltanto un attacco a una struttura, ma una ferita per l’intera comunità: un gesto che colpisce un servizio pubblico fondamentale e genera paura in un paese non abituato a simili episodi. Pur manifestando preoccupazione per la spregiudicatezza dell’azione criminale, il sindaco ha ribadito la volontà della comunità di non lasciarsi intimidire, esprimendo solidarietà a Poste Italiane e ai dipendenti e fiducia nel lavoro degli inquirenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto.