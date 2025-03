Ancora sangue sulle strade in Calabria, nello scontro tra un centauro e un mezzo pesante, perde la vita un 49enne

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, attorno alle 19, sulla Strada Statale 106 Jonica, nel tratto compreso tra il km 392 e il km 392. 100, nel comune di Amendolara. Lo scontro frontale ha coinvolto un mezzo pesante e una moto, causando purtroppo un decesso, si tratta di un uomo di 49 anni, Salvatore Cecala di Oriolo.

La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il personale Anas e il Suem 118 per i soccorsi e per la gestione del traffico. Sembra che le Forze dell’Ordine stanno ancora lavorando per accertare le cause dell’incidente e per identificare le persone coinvolte.