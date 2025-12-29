Ancora sangue sulle strade in Calabria, in uno scontro tra veicoli perde la vita una persona

A causa di incidente, si registra traffico provvisoriamente bloccato sulla strada statale 106 “Jonica” a Belcastro, in provincia di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento un furgone e due autovetture si sono scontrate. Una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.