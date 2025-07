Anche a Maropati la pastasciutta antifascista

Anche quest’anno l’Associazione Alioscia con sede in Maropati, in sinergia con la rete delle pastasciutte di casa Cervi , con l’Associazione venticinqueaprile AMPA di Reggio Calabria, organizza nella Piana, a Maropati, in località Ciccarella, la manifestazione per ricordare che il 25 Aprile del 1943 , nel corso del Secondo Conflitto Mondiale, si verificò un avvenimento che cambiò il corso della Storia del nostro Paese: la sfiducia del Gran Consiglio al Dittatore Benito Mussolini e la caduta del Regime fascista in Italia. La famiglia Cervi che ha subito la fucilazione di sette suoi componenti da parte dei fascisti, ha voluto festeggiare questo avvenimento istituendo questa giornata all’insegna della pastasciutta che quest’anno compie 82 anni. A Maropati l’Associazione del Partigiano Franco Sergio (Alioscia), per il secondo anno organizza questa iniziativa che cade ad 80 anni dalla fucilazione del giovane maropatese avvenuto a Serravalle Langhe il 14 febbraio del 1945. “Sarà una serata all’insegna dello stare assieme- ha dichiarato Aldo Polisena, Presidente dell’Associazione Alioscia- ma sarà l’occasione di ricordare il sacrificio di Franco Sergio e rievocare avvenimenti storici che furono determinanti per la nascita dello Stato Democratico e per l’avvento dell’Italia Repubblicana”.

Aldo Polisena Presidente Associazione “Alioscia”