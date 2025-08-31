ANAS: CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER FUGA DI GAS, 106 LA SS 9 “JONICA” A MONTEBELLO JONICO (RC)
Ago 31, 2025 - redazione
A causa di una fuga di gas è chiusa temporaneamente, in via precauzionale, la strada statale 106 “Jonica” al km 23, a Montebello Jonico (RC).
La chiusura si è resa necessaria per consentire la gestione dell’evento.
Sul posto sono presenti le i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità.