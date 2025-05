Amministrative, Exit Poll: Genova e Ravenna al centrosinistra, ballottaggio a Taranto

Le urne sono chiuse dalle 15 per le elezioni amministrative del 2025 ed ora al via lo spoglio nei 17 comuni calabresi, 4 dei quali con popolazione superiore a 15mila abitanti. L’affluenza registrata in Calabria è del 60,91%, contro il 62,47% dell’ultima tornata elettorale, con dati comunicati da 102 sezioni su 237 totali. Eletti già tre sindaci, ovvero […]