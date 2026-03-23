Amantea, 34° Anniversario della morte del Mar. Magg. Achille Mazza, Medaglia d’oro al Valor Civile

Questa mattina, 23 marzo 2026, ad Amantea, nella Chiesa di San Bernardino da Siena, il Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Calabria”, Don Vincenzo RUGGERO, ha officiato la Santa Messa in ricordo del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Achille MAZZA, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”, ucciso il 23 marzo 1992 da un colpo di arma da fuoco, nell’adempimento del dovere. Il Maresciallo MAZZA, all’epoca dei fatti Comandante della Stazione Carabinieri di Amantea, era accorso per dirigere i militari dipendenti intervenuti nei pressi dell’abitazione di un uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, che aveva esploso alcuni colpi di fucile contro una macchina in sosta, tentando pazientemente di persuaderlo a desistere e venendo proditoriamente colpito da un colpo di fucile.

L’affettuoso ricordo e il profondo cordoglio, nel 34° anniversario, sono perpetuati nella ricorrente commemorazione presso la Stele eretta nella via intitolata allo stesso Maresciallo, dove è stata deposta una corona d’alloro. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale di Amantea, rappresentanti della Prefettura di Cosenza, della Procura della Repubblica di Paola, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Colonnello Andrea Mommo, nonché rappresentanti delle Forze di Polizia, Armate e dei Vigili del Fuoco della Provincia, oltre alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale per Militari, alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cosenza e Fuscaldo e dell’Associazione Marinai d’Italia.

Gli studenti dell’Istituto Superiore “Polo scolastico” di Amantea, dell’Istituto Comprensivo “Mameli-Manzoni” di Amantea e dell’I.C. di Campora San Giovanni hanno mostrato sentita partecipazione nel ricordare il sacrificio del militare quale massima espressione dell’importanza del dialogo e della non violenza spinta sino all’estremo sacrificio.

Si riporta la motivazione con cui è stata concessa, al Maresciallo Maggiore Achille MAZZA, la Medaglia d’Oro al Valor Civile:

“Comandante di Stazione, appreso che un individuo aveva inopinatamente esploso dalla propria abitazione alcuni colpi di fucile contro una autovettura in sosta, accorreva per dirigere i militari dipendenti già intervenuti e, con spiccato senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, avviava una paziente opera di persuasione a desistere dall’inconsulto comportamento, ma rimaneva mortalmente ferito da proditoria azione di fuoco – Amantea, 23.03.1992”.