Altroconsumo lancia Horis, la nuova piattaforma per una casa più green

ROMA (ITALPRESS) – Altroconsumo annuncia il lancio di HORIS – Servizi per ristrutturare, una nuova piattaforma digitale dedicata a chi desidera migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Cofinanziata dal programma europeo Life, Horis si inserisce nel quadro delle direttive comunitarie – in particolare la “Case Green” – che puntano a ridurre i consumi energetici degli edifici residenziali almeno del 20% entro il 2035.

L’obiettivo è ambizioso ma necessario, soprattutto in un contesto in cui il cambiamento climatico e il caro energia stanno mettendo a dura prova la qualità della vita e la sostenibilità economica di milioni di famiglie. In Italia, secondo i dati di ENEA, il 60% delle abitazioni residenziali – circa 12 milioni di case – è ancora classificato nelle fasce energetiche più basse (F e G), il che significa che è inefficiente dal punto di vista energetico e più esposta alle conseguenze di eventi atmosferici estremi. Questo impatta sia sul clima, con il settore edilizio responsabile del 36% delle emissioni di gas serra nell’UE, sia sul bilancio familiare: nel nostro Paese, 67% dei consumi domestici è destinato al riscaldamento, e oltre 2,3 milioni di famiglie sono in condizione di povertà energetica (dati 2023), ovvero non consumano energia perchè non possono permetterselo. Si tratta di un dato in aumento non solo in Italia (+ 340.000 famiglie rispetto al 2022), ma in tutta Europa, dove in 5 anni la povertà energetica è cresciuta di oltre il 50%, arrivando a colpire quasi 50 milioni di persone.

E’ in questo scenario che nasce Horis: uno “sportello unico digitale” che offre l’accesso a servizi personalizzati e strumenti e supporto per affrontare tutte le fasi di una ristrutturazione energetica consapevole e su misura, mettendo a disposizione soluzioni tecniche, legali e finanziarie personalizzate. Accedendo alla piattaforma (https://horis.altroconsumo.it), l’utente può: informarsi grazie a contenuti chiari e aggiornati su oltre 100 misure sostenibili, agevolazioni fiscali, normative vigenti e semplici trucchi salva-energia per ridurre gli sprechi e alleggerire la bolletta; simulare interventi personalizzati con il “Simulatore ristrutturazione”, che suggerisce le soluzioni più efficaci in base alla propria abitazione, indicando costi economici e benefici energetici; ristrutturare in sicurezza, consultando un elenco di professionisti affidabili validati da Altroconsumo e dai partner, idonei a svolgere gli interventi selezionati sul proprio territorio. Sul sito di Altroconsumo è poi disponibile anche una community online dedicata, dove i proprietari di casa sono invitati a condividere esperienze, opinioni, dubbi e consigli in fatto di ristrutturazioni energetiche.

– news in collaborazione con Altroconsumo –

– foto ufficio stampa Altroconsumo –

(ITALPRESS).