Aloisio (Confesercenti): “Il rapporto Legambiente ci ricorda che è tempo di agire con metodo. Visione Reggio 2030 nasce per proporre un percorso condiviso.”

“Il nuovo rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente ci consegna una fotografia che non può lasciarci indifferenti. Reggio si colloca in una posizione che evidenzia difficoltà note e che deve spingerci, tutti, istituzioni, imprese e cittadini, a cambiare passo e metodo. Non è il momento delle polemiche ma della responsabilità condivisa.”

È quanto dichiara Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, sottolineando che i dati, pur da valutare con equilibrio, descrivono un trend che non può essere ignorato:

“Rapporti come quello di Legambiente vanno sempre letti con attenzione. I metodi di rilevazione spesso non tengono pienamente conto delle specificità territoriali, ma ciò non toglie che indichino una direzione chiara: serve una svolta culturale e amministrativa capace di trasformare le criticità in opportunità di crescita.”

Aloisio evidenzia che la città ha bisogno di una visione complessiva e non di interventi isolati:

“Le classifiche raccontano quello che già sappiamo: la nostra città paga ritardi strutturali, ma dispone anche di energie, competenze e idee straordinarie. È da queste che dobbiamo ripartire, trasformando la consapevolezza dei limiti in una spinta verso la progettazione e la collaborazione.”

Il presidente anticipa che Confesercenti presenterà a breve il documento “Visione Reggio 2030 – Documento Strategico per lo Sviluppo della Città e dell’Area Metropolitana”, un piano di prospettiva che individua i settori chiave per la rinascita economica e urbana.



“Abbiamo voluto mettere per iscritto una visione concreta, con azioni realizzabili, misurabili e aperte alla partecipazione di tutti. Visione Reggio 2030 non è una dichiarazione d’intenti, ma una proposta aperta e condivisa, pensata per stimolare un confronto costruttivo e contribuire, insieme agli attori del territorio, a delineare la città che vogliamo diventare.”