



Allerta meteo arancione, domani scuole chiuse a Reggio Calabria



A seguito del bollettino di allerta meteo diramato dal sistema regionale di Protezione Civile e recante livello di allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico, il Sindaco ha disposto la chiusura per lunedì 16 marzo 2026 delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi

per la Prima infanzia (Nidi D’Infanzia), presenti nel territorio comunale.



È stata inoltre disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. Il C.O.C. sarà operativo presso il Centro Civico di Ravagnese e resterà attivo fino alla cessazione delle condizioni di emergenza e comunque fino al termine dei bollettini di allerta di livello arancione o rosso che dovessero eventualmente succedersi nelle prossime ore.



L’attivazione della struttura operativa consentirà il coordinamento delle attività di monitoraggio del territorio, degli interventi di prevenzione e delle eventuali azioni di assistenza alla popolazione, attraverso il coinvolgimento delle strutture comunali competenti, delle componenti del sistema di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.



Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche, a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense dei fenomeni previsti e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali.



Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle eventuali disposizioni che si renderanno necessarie per la tutela della pubblica incolumità.