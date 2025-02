Allerta maltempo “arancione”. Domani scuole chiuse a Taurianova

In un comunicato nella pagina Facebook del Comune di Taurianova, viene anticipata l’emanazione dell’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 8 febbraio a causa dell’allerta maltempo di colore arancione della Protezione Civile.

“Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria ha emanato con messaggio di allertamento unificato, avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali per l’intera giornata di sabato 8 febbraio 2025 con livello di allertamento ARANCIONE. Pertanto, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti e fare riferimento a quanto raccomandato dalla Campagna Io Non Rischio – Buone Pratiche di Protezione Civile – in materia di alluvione. Seguirà ordinanza del Sindaco con la quale si ordina la chiusura temporanea per la giornata di sabato 8 febbraio 2025 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.”