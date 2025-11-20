Allattamento al Seno: un gesto naturale da sostenere, a Lamezia Terme, successo per la giornata di confronto tra mamme e operatori sanitari

Promuovere la cultura dell’allattamento al seno e l’umanizzazione delle cure materno-infantili: con questo obiettivo, la Struttura semplice Dipartimentale Tutela Donna e Infanzia di Lamezia Terme, diretta dal responsabile facente funzioni dott. Nicola Cinque, ha organizzato una giornata informativa dal titolo “Un gesto naturale da sostenere”.

L’iniziativa, che rientra nell’obiettivo 5.3.1.1 – Umanizzazione delle cure dell’ASP di Catanzaro, si è tenuta con successo presso il Consultorio Familiare di via Cristoforo Colombo, coinvolgendo attivamente mamme, future mamme e professionisti sanitari.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali della dr.ssa Mimma Caloiero, direttore del Dipartimento materno Infantile, che ha sottolineato l’importanza fondamentale dell’allattamento. La dr.ssa Caloiero ha evidenziato come questo gesto naturale sia essenziale nello sviluppo del microbioma intestinale del neonato e cruciale nella prevenzione di numerose patologie.

Nel corso della giornata, diversi professionisti della salute – tra cui neonatologi, ostetriche, psicologi e infermiere pediatriche – hanno animato un dibattito costruttivo. Sono stati affrontati aspetti pratici e scientifici dell’allattamento, attraverso:

La partecipazione attiva e calorosa delle donne presenti ha confermato il valore del confronto e della condivisione come strumenti indispensabili per offrire sostegno e aumentare la consapevolezza sui benefici dell’allattamento.

L’iniziativa si è conclusa con un momento conviviale che ha ulteriormente facilitato la socializzazione e consolidato la collaborazione tra le famiglie e gli operatori sanitari.

Questa giornata conferma l’impegno costante dell’ASP di Catanzaro nel sostenere percorsi di umanizzazione delle cure, fondamentali per la salute e il benessere delle future generazioni, ponendo la mamma e il neonato al centro del percorso assistenziale.