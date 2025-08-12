Allarme botulino in Calabria, c’è un nuovo ricoverato: salgono a 15 i ricoveri

Si è svolta questa mattina, alle ore 11:00, presso la Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, la celebrazione eucaristica in ricordo della Guardia del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza DIANO Paolo, caduto nell’adempimento del dovere a Bologna il 10 Agosto 1981. Paolo Diano, nato a Nicastro nel 1957, si è arruolato giovanissimo e, […]