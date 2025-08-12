Allarme botulino in Calabria, c’è un nuovo ricoverato: salgono a 15 i ricoveri
Ago 12, 2025 - redazione
Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni, figlio di una paziente attualmente ricoverata all’Annunziata per intossicazione botulinica.
Il nuovo accesso è stato trasferito immediatamente in Terapia Intensiva e sottoposto a monitoraggio continuo.
Trasferita dalla Terapia Intensiva al Reparto di Medicina una paziente sottoposta, nei giorni scorsi, ad infusione di antitossina botulinica
Situazione ricoveri: in tutto 15
- n° 5 in Terapia Intensiva;
- n° 3 in Pediatria;
- n° 7 nei Reparti di Area Medica