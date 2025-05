Alla convention di Torino Banca Mediolanum lancia “Grandi Patrimoni”

TORINO (ITALPRESS) – Un nuovo ecosistema di servizi di private banking che possa offrire un’esperienza di gestione patrimoniale personalizzata, in grado di coniugare protezione, valorizzazione e pianificazione a lungo termine. Tutto questo è Grandi Patrimoni, la nuova realtà che Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, ha annunciato durante la convention nazionale intitolata “Perchè”, che si svolge oggi all’Inalpi Arena di Torino davanti a quasi seimila persone. Un segmento, quello dei grandi patrimoni, in cui Banca Mediolanum è forte di una quota di mercato di 42 miliardi di euro di clientela e una posizione tra i primi dieci operatori.

Accanto ai servizi già offerti, Grandi Patrimoni si arricchisce di nuovi strumenti. Grazie al Family Office Report è possibile avere una fotografia integrata e dinamica del patrimonio complessivo, per ricalibrare il piano strategico nel tempo. Le Casseforti di Famiglia offrono una mappatura del patrimonio immobiliare delle holding famigliari, mentre la Family Governance è un supporto alla definizione del piano di obiettivi mediante l’analisi della documentazione societaria e della struttura di governo famigliare. Fra i nuovi strumenti offerti c’è anche il Report Scenario di Mercato, una pubblicazione periodica per contestualizzare la strategia patrimoniale alla luce del contesto macroeconomico e dei trend globali.

“Vogliamo portare la cultura dell’attenzione personalizzata e della capacità imprenditoriale a quelle persone che hanno esigenze più complesse, è dal gennaio 2024 che lavoravamo a Grandi Patrimoni – spiega Volpato – Vogliamo essere dove siamo sempre stati, vicini alle persone”.

Fa parte del progetto anche Soluzioni di Investimento, strumento utile a favorire l’accesso a fondi alternativi, selezionati tra i migliori gestori globali specializzati in private markets. Il lancio di Grandi Patrimoni prevede anche Linee di finanziamento a condizioni vantaggiose e l’introduzione del contratto Wealth Care Premium per il Risparmio Amministrato.

Grandi Patrimoni si rivolge ai clienti che abbiano aderito al servizio di consulenza evoluta Wealth Care Premium. Per promuovere la nuova realtà, la Banca guidata da Massimo Doris da maggio a settembre lancerà una campagna pubblicitaria nazionale. I nuovi servizi saranno attivati da inizio 2026.

