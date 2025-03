ALDO ALESSIO : “GIU’ LE MANI DALL’AUTORITA’ PORTUALE”

Come cittadini siamo costretti in questi giorni ad assistere ancora una volta ad un esercizio improprio delle potestà amministrative perpetrato dall’amministrazione comunale di Gioia Tauro.

Dopo gli indecorosi avvenimenti registrati nei Consigli comunali, con attacchi personali, anche diffamatori, a consiglieri e cittadini; dopo la conseguente inagibilità del Consiglio comunale, sostanzialmente impedito nel libero esercizio della sua funzione, è toccato ora alla docile Giunta prendere parte alla bagarre attaccando l’ammiraglio Andrea Agostinelli, unanimemente riconosciuto come il salvatore del Porto di Gioia Tauro.

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio non è una “dependance” dell’attuale amministrazione comunale, ma è una Istituzione che ha la competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Palmi e Vibo Marina, ed i cui compiti e poteri sono regolamentati dalla legge.

Utilizzare i poteri amministrativi di una Giunta Comunale in modo improprio e per i fini personali di una pretesa tutela del sindaco su un fatto privato, costituisce azione di una gravità inaudita ed ingiustificabile, contraria ad ogni prerogativa della Giunta, dannosa per la Città, inopportuna e politicamente sbagliata.

Se il Sindaco ritiene di essere stato leso nei suoi presunti diritti nella qualità di dipendente dell’Autorità Portuale si difenda nelle sedi Istituzionali opportune, o si rivolga al giudice del lavoro anziché trascinare la giunta comunale in atti amministrativi che travalicano e debordano i suoi poteri e le sue competenze.

Il Sindaco prenda atto che tutte le sue denunce nei confronti del Presidente Agostinelli e dei suoi stessi colleghi di lavoro sono state archiviate. I Giudici, infatti, per quanto risulta dalle cronache, hanno rigettato le sue denunce perché infondate ed hanno riconosciuto la legittimità amministrativa degli atti prodotti da parte dell’Autorità Portuale.

Il sindaco quindi faccia i conti con i diritti e doveri nascenti dal suo personale rapporto di lavoro ed eviti di pescare nel torbido e di trascinare la Città in una querelle personale che non riguarda la comunità.

Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà al Presidente dell’Autorità Portuale, Ammiraglio Andrea Agostinelli, per l’attacco subito da parte della Giunta Comunale di Gioia Tauro, invitandolo ad andare avanti sul percorso tracciato affinché il porto di Gioia Tauro possa continuare a mietere nuovi e migliori successi.