Al via il “Roccella Fitwalking” il 10 agosto: una medaglia per la ricerca

A breve arriveranno le bellissime medaglie per i primi 1000 iscritti al Roccella Fitwalking 10 agosto che si terrà dalle 17.30 a Roccella Ionica.

ROCCELLA FITWALKING WAOLKFORTHECURE è una manifestazione con tante sfaccettature: divertimento assicurato per tutti, un regalo per la salute e per gli occhi che vedranno panorami mai visti con la promozione del nostro meraviglioso territorio, estrazione di premi speciali e, soprattutto sostegno alla Ricerca. In quanto il ricavato andrà alla Fondazione Susan Komen Italia per progetti di Ricerca e Prevenzione in ambito oncologico.