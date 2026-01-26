Al via il lavoro delle commissioni tematiche Anci Calabria

Pienamente operative le commissioni tematiche istituite da Anci Calabria per dare supporto e coinvolgere il dibattito politico dei comuni sui temi più rilevanti nella gestione amministrativa degli enti locali.

Ad annunciarlo è la presidente f.f. Simona Scarcella che nella giornata di oggi ha definito la presidenza di questi nuovi e importanti organismi.

Si tratta di 16 commissioni che mettono in gioco sindaci e amministratori, chiamati ad affrontare quelli che sono i temi ritenuti di maggiore importanza nella gestione delle comunità.

1 ) Agenda digitale, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, PNRR , aree interne. PRESIDENTE TIZIANA BATTAFARANO, consigliere comunale di ROCCA IMPERIALE.

2) Agricoltura, caccia e pesca, sovranità alimentare. PRESIDENTE RAFFAELE SCATURCHIO, sindaco di DASÀ.

3) ambiente, ciclo integrato dei rifiuti e politiche energetiche. PRESIDENTE GIUSEPPE MORIZZI, sindaco di OPPIDO MAMERTINA.

4) attività economiche e produttive, commercio e made in Calabria. PRESIDENTE ORLANDO FAZZOLARI sindaco di VARAPODIO.

5) cultura, valorizzazione beni storici, istruzione pari opportunità. PRESIDENTE MARIA FEDELE assessore del comune di TAURIANOVA.

6) lavori pubblici, infrastrutture ed edilizia scolastica. PRESIDENTE MAURO LUCA sindaco di TORRE MELISSA.

7) legalità, beni confiscati, giustizia, sicurezza e polizia locale. PRESIDENTE SERGIO CANNATELLI sindaco di SORIANELLO .

8) minoranze linguistiche, università e ricerca. PRESIDENTE GIANNI GABRIELE sindaco di SAN GIORGIO ALBANESE.

9) politiche del mare, demanio marittimo e aree portuali. PRESIDENTE SERGIO PITITTO sindaco di PIZZO

10) protezione civile. PRESIDENTE GIUSEPPE BITONTI amministratore comunale di SAN GIOVANNI IN FIORE.

11) riforme istituzionali e autonomie. PRESIDENTE GIUSEPPE CIACCO consigliere comunale di COSENZA.

12) sport, salute e benessere, politiche giovanili. PRESIDENTE VINCENZO PELLEGRINO sindaco di AMANTEA.

13) trasporto pubblico locale, mobilità e servizi pubblici locali. PRESIDENTE ANGELO MASCARO vicesindaco di AMATO.

14) turismo e politiche per la montagna. PRESIDENTE MARISA LA ROSA, assessore di GERACE.

15) urbanistica, rigenerazione urbana e periferie. PRESIDENTE FABIANO FABRIZIO sindaco di ZUMPANO.

16) welfare e politiche sociali, immigrazione, politiche per l’integrazione e accoglienza. PRESIDENTE FRANCESCA PISANI sindaco di CASALI DEL MANCO

” Le commissioni tematiche rappresentano una straordinaria manifestazione di collaborazione democratica da parte di un esercito di sindaci e di amministratori locali che assieme a tutti i componenti di questi organismi mettono a disposizione il loro lavoro al servizio della Calabria” . A dichiararlo e Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro, attualmente alla guida di Anci Calabria. ” Il coinvolgimento di tutte le province della nostra regione vuole rappresentare un punto di partenza per un’azione propositiva, coesa ed efficace, del lavoro di tutti quanti gli amministratori. I sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri, rappresentano il primo punto di riferimento dei cittadini. Come tali assumono una grande responsabilità nella gestione di tematiche fondamentali per il buon governo della nostra regione.