Al via i corsi BLS-D della Croce Rossa al 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” di Lamezia Terme

Sono partiti ufficialmente i corsi di BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) presso il 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” di Lamezia Terme. In sinergia con le componenti della Croce Rossa Italiana, sono già stati avviati i primi cicli di formazione rivolti ai militari del reggimento. I corsi, che hanno visto la partecipazione attiva dei soldati, hanno incluso una serie di lezioni teoriche e pratiche, culminate con gli esami finali, che sono stati superati con successo dai partecipanti. Questo percorso formativo ha lo scopo di conferire ai militari la qualifica necessaria per affrontare situazioni di emergenza sanitaria, in particolare in contesti operativi. L’obiettivo è di formare circa 150 soldati, che saranno destinati a operare in territori ad alto rischio, dove la capacità di intervenire prontamente in caso di arresto cardiaco o altre emergenze vitali è fondamentale. Il programma di formazione BLS-D, che include l’utilizzo del defibrillatore, rappresenta un passo importante verso una sempre maggiore sicurezza e prontezza operativa del personale militare, in grado ora di intervenire con tempestività ed efficacia in caso di necessità.