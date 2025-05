Al “Severi” di Gioia Tauro il seminario di studi sul contrasto educativo alla cultura mafiosa

Venerdì 30 maggio alle ore 10:00, presso l’Auditorium Nicholas Green dell’Istituto “F. Severi” di

Gioia Tauro, si terrà un importante seminario di studi sul tema “Il contrasto educativo alla cultura mafiosa”.

L’evento conclude il terzo ciclo del progetto di cittadinanza attiva e Costituzione, promosso dall’Istituzione scolastica e dal corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia attivo presso il dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria.

Protagonisti del seminario saranno gli studenti delle classi terze, che avranno l’opportunità di dialogare con il Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Stefano Musolino, segretario nazionale di Magistratura Democratica. La presenza del magistrato, riconosciuto per la sua profonda cultura,

sensibilità e attenzione verso i giovani, rappresenta un significativo momento di confronto e crescita per gli studenti.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Dirigente Prof. Fortunato Praticò, seguiti dagli interventi della Prof.ssa Rossella Bulsei, Coordinatrice del Dipartimento di Lettere, e del Prof. Giancarlo Costabile, docente di Antimafia all’UniCal. La Prof.ssa Domenica Velardo, referente di educazione civica, coordinerà gli interventi degli studenti, mentre la moderazione sarà affidata al Prof. Carmine Pisano.

Il progetto, sin dalla sua nascita, si è distinto come un laboratorio di educazione al contrasto della cultura mafiosa, offrendo agli studenti strumenti di confronto, studio e dialogo. Attraverso esperienze dirette e la conoscenza approfondita delle realtà criminali e delle azioni di contrasto portate avanti dalle istituzioni, si mira a favorire una nuova coscienza critica, il ripudio della cultura della sopraffazione e una narrazione rinnovata del territorio calabrese, spesso stigmatizzato esclusivamente per la presenza della ‘Ndrangheta.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani, chiamati a essere protagonisti di un cambiamento culturale e sociale che guarda al futuro con consapevolezza e determinazione.