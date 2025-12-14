Al prof. Marco Vitale il Premio all’Impegno e alla Collaborazione alla Festa dell’Atletica Calabrese

Il prof. Marco Vitale, docente di Scienze Motorie e delegato provinciale della FIDAL Reggio Calabria, ha ricevuto il Premio all’Impegno e alla Collaborazione in occasione della Festa dell’Atletica Calabrese, svoltasi venerdì 12 dicembre presso la Sala Perri della Città Metropolitana.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso della cerimonia ufficiale, alla presenza del Presidente della Federazione di Atletica Leggera e Direttore della Scuola dello Sport del CONI Calabria, prof. Vincenzo Caira, del Consigliere Nazionale FIDAL Carlo Cantales e del Delegato allo Sport Gianni Latella, quale attestazione della costante dedizione e del qualificato lavoro svolto dal prof. Vitale a favore dello sport e della formazione delle giovani generazioni.

Da anni impegnato in un costante dialogo con l’Amministrazione comunale, con l’Ufficio Sport e con l’ufficio Edilizia scolastica del Comune di Reggio Calabria, per quanto concerne le strutture sportive e quelle scolastiche, il prof. Vitale si è distinto per l’organizzazione di eventi sportivi, per il supporto alla Federazione di Atletica leggera, alle società del territorio e per l’attenzione ai valori educativi dello sport, inteso come strumento di crescita, inclusione e rispetto delle regole.

Il Premio all’Impegno e alla Collaborazione rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un segnale concreto di attenzione verso tutti coloro che operano con passione e professionalità per lo sviluppo dell’atletica calabrese e per la diffusione della cultura sportiva tra i giovani.