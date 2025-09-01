Al Catanzaro Sound trionfa Aurora Foti ex-aequo con il duo Eulalia

Di Fameli Foti Rosa

Catanzaro Sound è il concorso dedicato ai giovani talenti di Catanzaro Lido, giunto alla seconda edizione, una fucina di talenti. Quest’anno all’interno del cartellone estivo “Est-Art”, il concorso canoro è stato il momento più seguito e più atteso. Nelle giornate 28 e 29 agosto 2025, sono stati selezionati ben trentasette artisti, provenienti tutta la Calabria. Il festival degli artisti emergenti calabresi inserito all’interno della rassegna “Dentro il confine, musica, dialoghi e sapori tra terra e mare”. Promosso dal Comune di Catanzaro insieme al Conservatorio “P. I. Tchaikovsky”, con la collaborazione di “Open Stage”. Al Catanzaro Sound progetti innovativi che hanno riempito Parco Gaslini. Sul palco si sono esibiti artisti provenienti da tutte le province della Calabria, confermando la vocazione del festival a diventare un punto di riferimento per i giovani musicisti, interpreti e cantautori della regione. Il primo posto è stato condiviso grazie all’alto livello dei progetti con un ex-aequo. Primo posto alla giovane cantautrice palmese Aurora Foti e al duo Eulalia. Aurora Foti sul palco si è esibita con due strumenti musicali e loop station. La giovane artista ha saputo destreggiarsi bene, aiutandosi con i piedi per la direzione della loop station, con un bellissimo assolo sia con la voce, davvero portentosa, sin dal soundchek sulle note dei Beatles. Poi a seguire un virtuosismo con voce e violino nel finale che ha trascinato tutto il pubblico. Aurora Foti è laureata in Pianoforte (triennio) ed è studentessa del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria (in Pianoforte, violino, canto e canto jazz). Aurora ha vinto nel 2024 le Esibizioni live della Fondazione Estro Musicale di Milano e presto sarà promosso il suo singolo sulle piattaforme online. Artista già nota sugli schermi di Rai2, per aver partecipato più volte come cantante e musicista. Nel 2024 ha partecipato assieme al padre Pasquale Foti cantautore folk nella trasmissione di Fiorello “E Viva il video box”, in diretta tv nazionale. Aurora Foti dopo la vittoria: 《sono molto emozionata, questo primo premio è inaspettato e molto gradito. Felice per l’accoglienza unica degli organizzatori che mi hanno scelto tra tanti ragazzi e ringrazio la giuria che mi ha votato, ma soprattutto il pubblico che mi ha acclamato. Un ringraziamento speciale va al presidente di giuria Eugenio Cesaro ed al direttore artistico Edoardo Corasaniti. Quest’ultimo ci ha seguito con cura e attenzione sin dal primo momento, consentendoci un’esibizione perfetta. Ringrazio il Comune di Catanzaro che ci ha dato questa bella opportunità. Adesso non vedo l’ora di partecipare all’open Stage di Milano e al Music Fest, dove sarà un onore rappresentare la mia regione, la Calabria. Il brano che ho portato al Catanzaro Sound s’intitola “L’era del Coseno”, una mia composizione testo e musica. Ho voluto lanciare un messaggio di protesta difronte al decadimento generale della musica che oggi giorno viene propinato attraverso i media. Ho cercato di fare un parallelismo tra la musica commerciale e la superficialità e l’indifferenza dell’individuo medio che nonostante le guerre, le ingiustizie, le violenze e i genocidi, continua a stare nel suo guscio, mantenendo uno stile di vita comodo e consumistico》. Il duo Eulalia formato dalla voce di Giulia Procopio e dalla chitarra di Davide Chiriano: 《 siamo emozionati e felici per aver vinto anche noi questo premio e di poter prendere parte all’open stage di Milano. Abbiamo portato al Catanzaro Sound un pezzo di Aurora “The seed” rivisitato con la chitarra e voce. Il nostro obbiettivo per questo festival era proprio questo e siamo felici di questa vittoria. Non vediamo l’ora di partire per Milano e portare avanti il nostro progetto 》. Ai primi classificati sul podio, si apre il palco del festival Open Stage a Milano, in programma il 20 e 21 settembre, dove rappresenteranno la Calabria davanti a un pubblico nazionale. Al secondo classificato va il Premio “Speciale Inediti”, che prevede la produzione di un brano con il produttore Davide Roberto; colui che ha lanciato artisti come Fulminacci, Colapesce e Dimartino. Alla band Moribiondi Crew si è aggiudicato il terzo premio “Città di Catanzaro” che darà la partecipazione ad un evento della rassegna natalizia del Comune di Catanzaro. La giuria composta da: Eugenio Cesaro ,voce e autore degli Eugenio in Via Di Gioia (vincitori del premio Mia Martini al festival nel 2020), Verdiana Vitti, artist manager e producer e Amedeo Lobello, docente del Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro. Sul palco ad accogliere i partecipanti due presentatori d’eccezione e giornalisti: Maria Teresa Rotundo di Catanzaro Informa e Filippo Coppoletta per La Nuova Calabria. Prima del verdetto lo special guest con Emmanuele Arabia, vincitore della prima edizione del Catanzaro Sound edizione 2024. Una due giorni intensi pieni di buona musica, in particolare nella serata di venerdì 29 la finale. Tutti i ragazzi in gara hanno presentato i loro progetti con grinta e determinazione. La giuria, composta da nomi che si sono affermati nel panorama musicale, come Eugenio Cesaro degli Eugenio in via di gioia. la manager musicale Verdiana Vitti e Amedeo Lobello. Per i giurati è stato un compito difficile individuare i vincitori di quest’edizione, difatti sono arrivati ad un ex-aequo per il primo classificato.

