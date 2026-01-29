“Aiutateci a ritrovare Marisa”, l’appello dei familiari della 44enne di Paola, scomparsa dal 17 gennaio

“Aiutateci a ritrovare Marisa Molinaro”. E’ l’appello dei familiari – a “Chi l’ha visto?” – della 44enne scomparsa da Paola. Il 17 gennaio è partita per Roma dalla provincia bruzia, al suo telefono ha risposto un uomo che ha detto di averlo trovato su un tram nei pressi di Piazza Mancini. «Torna, tutto cambierà», dicono in diretta i familiari che hanno presentato denuncia di scomparsa alle autorità competenti e invita chiunque avesse informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine.