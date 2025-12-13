Approdo Calabria

AIGA Calabria eletto il nuovo Coordinamento Regionale al Consiglio Direttivo Nazionale di Roma

Dic 13, 2025 - redazione

È stato eletto a Roma il nuovo Coordinamento Regionale AIGA Calabria, con l’Avv. Giovanna Zampogna, Presidente di AIGA Palmi, eletta Coordinatrice Regionale dalla maggioranza delle sezioni AIGA calabresi.
Il nuovo Coordinamento Regionale è composto da:

  • Coordinatore Regionale: Avv. Giovanna Zampogna, Presidente Sezione Palmi
  • Vice Coordinatori:
    • Area Nord: Presidente Leonardo Graziadio, Sezione Castrovillari
    • Area Sud: Presidente Franco Zappia Sezione Locri
      Segretario: Antonio Arnò, Sezione Catanzaro
      Componente delegato per i rapporti Istituzionali con gli enti: Presidente Giuliano Arabia Sezione Cosenza
      Componente delegato per il riordino della geografia Giudiziaria: Presidente Luca Candiano Sezione Rossano
      Componente delegata per la comunicazione:
      Presidente Daniela Scarfone Sezione Catanzaro.
      La neo Coordinatrice Avv. Giovanna Zampogna ha ringraziato i Presidenti delle sezioni calabresi che hanno sostenuto la sua candidatura e ha dichiarato la sua piena disponibilità a lavorare insieme a tutela della giovane avvocatura con tutte le 11 sezioni calabresi.
      Ha inoltre voluto ringraziare il direttivo ed i soci della propria sezione per il sostegno, con particolare riguardo al past presidente della sezione Mariano Parisi e al Presidente Onorario AIGA Palmi Vincenzo Barca, che con il suo carisma è stato il suo primo sostenitore.
      Questa elezione rappresenta un importante passo avanti per AIGA Calabria e per la giovane avvocatura calabrese, che potrà contare su un Coordinamento Regionale forte e rappresentativo.

