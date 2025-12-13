AIGA Calabria eletto il nuovo Coordinamento Regionale al Consiglio Direttivo Nazionale di Roma
Dic 13, 2025 - redazione
È stato eletto a Roma il nuovo Coordinamento Regionale AIGA Calabria, con l’Avv. Giovanna Zampogna, Presidente di AIGA Palmi, eletta Coordinatrice Regionale dalla maggioranza delle sezioni AIGA calabresi.
Il nuovo Coordinamento Regionale è composto da:
- Coordinatore Regionale: Avv. Giovanna Zampogna, Presidente Sezione Palmi
- Vice Coordinatori:
- Area Nord: Presidente Leonardo Graziadio, Sezione Castrovillari
- Area Sud: Presidente Franco Zappia Sezione Locri
Segretario: Antonio Arnò, Sezione Catanzaro
Componente delegato per i rapporti Istituzionali con gli enti: Presidente Giuliano Arabia Sezione Cosenza
Componente delegato per il riordino della geografia Giudiziaria: Presidente Luca Candiano Sezione Rossano
Componente delegata per la comunicazione:
Presidente Daniela Scarfone Sezione Catanzaro.
La neo Coordinatrice Avv. Giovanna Zampogna ha ringraziato i Presidenti delle sezioni calabresi che hanno sostenuto la sua candidatura e ha dichiarato la sua piena disponibilità a lavorare insieme a tutela della giovane avvocatura con tutte le 11 sezioni calabresi.
Ha inoltre voluto ringraziare il direttivo ed i soci della propria sezione per il sostegno, con particolare riguardo al past presidente della sezione Mariano Parisi e al Presidente Onorario AIGA Palmi Vincenzo Barca, che con il suo carisma è stato il suo primo sostenitore.
Questa elezione rappresenta un importante passo avanti per AIGA Calabria e per la giovane avvocatura calabrese, che potrà contare su un Coordinamento Regionale forte e rappresentativo.