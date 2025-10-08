Agricoltura, Nesci (FdI-ECR): “Da Strasburgo un passo avanti per gli agricoltori del Sud”

Abbiamo perso. E non di poco. È una sconfitta netta, che va riconosciuta senza giri di parole. A livello generale, il centrodestra si afferma con chiarezza, e nelle città – Reggio su tutte – il centrosinistra arretra visibilmente. A Reggio, la flessione è evidente: ogni gruppo del centrosinistra raccoglie meno voti rispetto alle ultime tornate […]