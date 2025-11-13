Agricoltura dimenticata nel bilancio Ue, Nesci(ECR-FdI) “Scelta inaccettabile per l’Italia e per la Calabria’”

“Attendevamo un segnale di ravvedimento da parte della Commissione europea, dopo le tante critiche ricevute nelle ultime settimane. E invece, ancora una volta, la montagna ha partorito un topolino. Qualche passo avanti sulla coesione, certo, ma a fronte di una proposta per l’agricoltura che resta assolutamente insufficiente, direi inaccettabile.

Accantonare in modo figurato una quota di risorse per le aree rurali non significa sostenere davvero gli agricoltori: lo sanno bene le imprese agricole calabresi e di tutto il Mezzogiorno, che continuano a fare i conti con costi crescenti e burocrazia opprimente.”

Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia – ECR, in riferimento al nuovo bilancio pluriennale 2028–2034.

“Non chiediamo esperimenti di finanza creativa – aggiunge Nesci – ma risorse garantite per chi ogni giorno assicura il nostro cibo e la nostra sicurezza alimentare. Non possiamo accettare una Pac depotenziata che penalizza le nostre filiere e indebolisce i produttori nella competizione globale. L’agricoltura deve tornare al centro delle politiche europee: difendere i nostri agricoltori, in particolare nel Sud e in Calabria, significa difendere la sovranità alimentare e la libertà dei nostri popoli.”

Brutto (FdI): “Uno schiaffo anche agli agricoltori calabresi”

“Dal nuovo bilancio europeo ci aspettavamo un segnale chiaro di attenzione verso l’agricoltura e invece arriva l’ennesima delusione. Bruxelles continua a trattare il settore agricolo come una voce marginale, dimenticando che senza agricoltori non c’è futuro per l’ambiente, né per l’economia né per i territori. È una scelta grave, che colpisce in particolare la Calabria.”

“Non bastano dichiarazioni di principio o piccoli aggiustamenti di facciata – sottolinea Brutto –. Le nostre imprese agricole hanno bisogno di risorse vere, di strumenti rapidi e di regole che permettano di competere

Lo dichiara Angelo Brutto capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Calabria, commentando la proposta della Commissione europea per il bilancio pluriennale 2028–2034.

“Oggi invece ci troviamo davanti a un’Europa lenta, burocratica e incapace di capire quanto il lavoro nei campi significhi identità, sviluppo e presidio del territorio.”

“I produttori calabresi – aggiungono il capogruppo – stanno dimostrando di saper innovare ed essere competitivi nonostante tutto. Senza una Politica agricola comune forte e coerente, rischiamo di vanificare anni di impegno e sacrifici. L’Unione europea non può continuare a ignorare chi garantisce la nostra sicurezza alimentare e difende la terra dall’abbandono.”

“Fratelli d’Italia -conclude – sarà al fianco dei nostri agricoltori, in Regione ed a Bruxelles, per riportare l’agricoltura al centro dell’agenda europea e per far sentire, con forza, la voce della Calabria che lavora e difende il territorio.”



