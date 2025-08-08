Aggressioni e maltrattamenti nei confronti di moglie e figlie: costrette a vivere in uno stato familiare di violenze, un arresto in Calabria

Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un soggetto indagato per maltrattamenti in famiglia e per le violenze commesse in danno delle figlie. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito della attività svolta dalla Squadra Mobile, che ha raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo il quale poneva in essere reiterate condotte di violenza fisica, morale e psicologica, sottoponendole ad un perdurante stato di vessazione e prevaricazione familiare sia le figlie che la moglie.

Le indagini condotte dalla sezione specializzata “Reati contro la persona” in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i quali hanno immediatamente attivato la procedura prevista dal “Codice Rosso”, predisponendo le idonee misure volte a tutelare e proteggere le vittime.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio e dalla task force di magistrati, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento posti in essere da parte dell’uomo nei confronti del nucleo familiare, il quale con condotte reiterate aggrediva e percuoteva sistematicamente le vittime costringendole a vivere in un contesto di vita familiare e relazione contrassegnato da violenza e prevaricazione.

Gli elementi acquisiti corroborati anche dalla collaborazione delle persone offese e rafforzati dalle prove acquisite nel corso delle indagini inducevano contestualmente l’Autorità Giudiziaria a richiedere una misura cautelare, che veniva emessa dal gip del Tribunale di Crotone, prontamente eseguita dagli agenti della Polizia di Stato i quali dopo le formalità di rito lo associavano in carcere a disposizione della magistratura.

Il provvedimento odierno si inquadra nell’ambito di una strategia posta in essere dal questore della provincia di Crotone Renato Panvino e testimonia dell’attenzione costante e la determinazione con cui gli uomini e le donne della Polizia di Stato affrontano ogni giorno i reati rientranti nel novero del “Codice Rosso” e rappresenta il segno tangibile di un impegno profondo e instancabile, fortemente voluto dal Questore, per la tutela di ogni forma di violenza domestica e di genere.

Attraverso un’azione mirata – fatta di prevenzione, risposte tempestive e ascolto attivo delle vittime – il Questore ha aperto spazi di dialogo per chi vive o conosca situazioni di sopruso, paura e sopraffazione, affinché nessuna voce resti inascoltata.