Aggressione alla Guardia Medica di Cittanova, la dottoressa Rosaniti chiarisce, “Le mie parole non volevano screditare il sindaco”

In merito all’episodio occorso durante il mio servizio di guardia medica a Cittanova, già riportato dalla stampa locale, desidero chiarire alcuni punti per evitare ulteriori fraintendimenti.

La mia iniziativa aveva un unico obiettivo: sollecitare una maggiore attenzione verso la tutela dell’incolumità degli operatori sanitari. Intendo essere parte attiva di questo cambiamento, affinché ambulatori e presìdi siano finalmente messi in sicurezza attraverso misure concrete.

Le mie parole, evidentemente fraintese da alcuni, non avevano in alcun modo l’intento di screditare l’operato del Sindaco di Cittanova, avv. Antico, né dell’intera Amministrazione comunale, che ringrazio nuovamente per la vicinanza e la tempestiva mobilitazione. Ritengo pertanto fuori luogo attribuire responsabilità alla stessa Amministrazione: il punto centrale, purtroppo passato in secondo piano, è e resta la necessità di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro degli operatori sanitari.