Aggiornamento viabilità dopo assalto portavalori, permangono rallentamento in fase di smaltimento
Dic 01, 2025 - redazione
Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione nord, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara (RC), permangono rallentamenti in fase di smaltimento.
I veicoli coinvolti nell’assalto al portavalori, fermi all’interno della galleria Vardaru (km 414,000 circa), sono stati spostati consentendo di riaprire al traffico sulla corsia di sorpasso.
La corsia di marcia è chiusa dal km 414,900 al km 412,800, per consentire il completamento delle verifiche da parte del personale Anas per garantire la piena sicurezza della circolazione.