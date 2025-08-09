Aggiornamento emergenza botulino nel Cosentino, arrivate le tre fiale di antitossina botulinica. I pazienti sono 14 (3 in pediatria)
Ago 09, 2025 - redazione
Sono appena giunte, all’Annunziata, le tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall’elicottero del 118 al San Camillo di Roma. Salgono, così a cinque le scorte di antidoto, custodite nel reparto di Rianimazione ad una temperatura tra 2 e 8 gradi.
A parziale rettifica del comunicato precedente si comunica che sono state utilizzate, al momento, n° 7 fiale di antitossina botulinica.
Sono in tutto 14 i pazienti, attualmente ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza:
- n°6 in Terapia Intensiva;
- n° 3 in Pediatria;
- n° 5 nei Reparti di Area Medica