Aggiornamento emergenza botulino nel Cosentino, arrivate le tre fiale di antitossina botulinica. I pazienti sono 14 (3 in pediatria)

Sono appena giunte, all’Annunziata, le tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall’elicottero del 118 al San Camillo di Roma. Salgono, così a cinque le scorte di antidoto, custodite nel reparto di Rianimazione ad una temperatura tra 2 e 8 gradi. A parziale rettifica del comunicato precedente si comunica che sono state utilizzate, al momento, n° […]