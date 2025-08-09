Approdo Calabria

Aggiornamento emergenza botulino nel Cosentino, arrivate le tre fiale di antitossina botulinica. I pazienti sono 14 (3 in pediatria)

Ago 09, 2025 - redazione

Sono appena giunte, all’Annunziata, le tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall’elicottero del 118 al San Camillo di Roma. Salgono, così  a cinque le scorte di   antidoto, custodite nel reparto di Rianimazione ad una temperatura tra 2 e 8 gradi.

A parziale rettifica del comunicato precedente si comunica che sono state utilizzate, al momento, n° 7 fiale   di antitossina botulinica.

Sono in tutto 14 i pazienti, attualmente ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza:

  • n°6 in Terapia Intensiva;
  • n° 3 in Pediatria;
  • n° 5 nei Reparti di Area Medica

