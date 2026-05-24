Affluenza in chiaroscuro: Reggio e Taurianova tengono, in discesa Palmi di quasi il 4%

Affluenza in chiaroscuro: Reggio e Taurianova tengono, Palmi scende del 4%.

La prima fotografia dell’affluenza alle urne, alle ore 12 della giornata elettorale, restituisce un quadro fatto di conferme e segnali da non sottovalutare nella provincia di Reggio Calabria.

Nel capoluogo, infatti, la partecipazione degli elettori si mantiene sostanzialmente stabile rispetto alla precedente tornata amministrativa di cinque anni fa. Un dato che suggerisce continuità nell’interesse dei cittadini verso il voto e che, almeno per il momento, allontana il rischio di unalo della partecipazione democratica.

Diversa, invece, la situazione nei centri più importanti della provincia. A Taurianova( votanti 1627 contro 1611 di 5 anni addietro), si registra un lieve aumento, mentre a Palmi il calo sfiora addirittura il 4%. Numeri che, se confermati nelle prossime rilevazioni, potrebbero indicare un crescente distacco tra cittadini e politica locale, oppure una minore percezione della posta in gioco di questa consultazione elettorale.

L’affluenza rappresenta sempre molto più di una semplice statistica: è il termometro della fiducia, della partecipazione e del rapporto tra istituzioni e territorio. Per questo motivo il confronto con il passato assume un valore politico preciso, soprattutto in una fase storica in cui l’astensionismo continua a essere una delle principali sfide della democrazia italiana.

Il dato delle ore 12 resta naturalmente parziale. Saranno le prossime rilevazioni a chiarire se si tratta di un rallentamento momentaneo oppure del segnale di una partecipazione complessivamente più debole. Nel frattempo, l’attenzione resta alta anche sugli altri comuni chiamati al voto, dove l’andamento dell’affluenza potrebbe offrire ulteriori indicazioni sul clima politico e sociale del territorio.